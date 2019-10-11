Новости по теме
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 12 октября.
12 октября – День единого приема граждан и представителей организаций.
11.00 – Артур Парфенчиков проведет прием граждан в Лахденпохском районе.
11.00-18.00 – в администрации Петрозаводска пройдет День единого приема граждан.
11.00 – в Доме бокса состоится открытый чемпионат и первенство по тайскому боксу (15.00 – торжественное открытие).
11.00 – в Кинерме пройдет культурно-образовательная игра-квест "Я узнаю Карелию".
12.00 – в Прионежском районе состоятся соревнования по спортивному ориентированию "Карелия парк тур 2019".
12.00 – в ДЮЦе на пр. А. Невского, 71 пройдут открытые городские соревнования по робототехнике "РОБОР 2019" для школьников.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Комментарии