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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 20 октября.
20 октября – День работников дорожного хозяйства.
11.45 – на стадионе "Спартак" пройдет чемпионат Петрозаводска по пауэрлифтингу.
15.00 – в Культурно-досуговом центре на Березовой аллее, 31 состоится концерт хора "Онежская чайка" и народного коллектива "Онежский меридиан" – "Осень тихо напевает песни доброй старины".
16.00 – во дворце спорта "Корал" закроется чемпионат по настольному теннису.
18.00 – в Национальном театре РК пройдет торжественная церемония передачи символа Года театра в рамках Всероссийского театрального марафона.
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