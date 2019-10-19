"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 20 октября.

20 октября – День работников дорожного хозяйства.

11.45 – на стадионе "Спартак" пройдет чемпионат Петрозаводска по пауэрлифтингу.

15.00 – в Культурно-досуговом центре на Березовой аллее, 31 состоится концерт хора "Онежская чайка" и народного коллектива "Онежский меридиан" – "Осень тихо напевает песни доброй старины".



16.00 – во дворце спорта "Корал" закроется чемпионат по настольному теннису.



18.00 – в Национальном театре РК пройдет торжественная церемония передачи символа Года театра в рамках Всероссийского театрального марафона.