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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 21 октября.
10.00 – в администрации Петрозаводска пройдет заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.
С 14.30 – глава Карелии Артур Парфенчиков объедет учреждения среднего профессионального образования.
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