"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 21 октября.

10.00 – в администрации Петрозаводска пройдет заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.



С 14.30 – глава Карелии Артур Парфенчиков объедет учреждения среднего профессионального образования.