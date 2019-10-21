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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 22 октября.
10.15 – в Центре поморской культуры Беломорска пройдет VIII межрегиональная краеведческая конференция "Балагуровские чтения".
14.30 – в лицее №40 на ул. Белорусской, 1 состоится муниципальный семинар "Система профориентационной работы МОУ "Лицей №40" в рамках деятельности Базовой площадки муниципальной системы образования ПГО "Академия профориентации".
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