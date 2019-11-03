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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 4 ноября.
4 ноября – День народного единства.
12.00 – на пл. Кирова пройдет народное гулянье "Марьяне".
Программа:
12.00 – приветствие мэра Петрозаводска Ирины Мирошник;
12.05 – театрализованный пролог с участием хозяйки праздника ягодной красавицы Марьяне и фольклорного ансамбля "Петровская слобода";
12.15 – награждение участников конкурса костюмов "Ягода-2019";
12.20 – парад участников кулинарного конкурса, создание "Царь-пирога". Награждение победителей. Угощение;
12.45 – встреча красавицы Марьяне и северного ветра Борея. Передача даров;
13.00 – большая карельская "Крууга", заводит фольклорный ансамбль "Карьяла". Угощают фирменным вареньем;
13.15 – игры и конкурсы от Киндасовских мужиков;
13.30 – выступление вокального ансамбля "Гармония";
13.50 – игры и конкурсы от Киндасовских мужиков;
14.00 – выступление детского фольклорного ансамбля "Северное сияние";
14.30 – награждение участников фестиваля варенья (конкурс слоганов, конкурс на лучшее варенье);
14.45 – награждение участников инстаграм-конкурса;
14.50 – выступление народного самодеятельного коллектива Карелии ансамбля русской песни "Катюша".
17.00 – в Музыкальном театре Карелии состоится концерт "Национальная палитра Карелии".
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