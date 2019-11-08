"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 9 ноября.

5-9 ноября – в ПетрГУ на пр. Ленина, 33 состоится республиканский этнокультурный лагерь "Встреча юных на карельской земле". Открытие − 5 ноября в 12.00.



5-9 ноября – в ресурсном центре развития образования "Ровесник", "Кванториум Сампо" на ул. Крупской, 12 пройдут занятия для детей в возрасте от 10 до 14 лет "Лаборатория дополнительной реальности (AR) и криптографии".



9-10 ноября – в спортивной школе №7" состоится выездной мастер-класс, который будут поводить представители Спортивного интерната Чертаново.



10.00 – в ФОКе на ул. Ключевой, 10 пройдет тестирование населения ВФСК ГТО по плаванию.

10.30 – в ПетрГУ на ул. Пушкинской, 17 состоится II Межрегиональная конференция "Точки пересечения, как точки роста. Технологии взаимодействия некоммерческих и государственных организаций в социальной сфере".



11.00 – на ул. Рабочей, 9а – посещение этнокультурного центра карелов-людиков участниками проекта "Сотрудничество семей, детских учреждений, социально ориентированных некоммерческих организаций в вопросах формирования у детей культуры мира".



12.00 – в ФОКе на ул. Ключевой, 10 пройдет республиканский турнир по комплексному единоборству среди допризывной молодежи. Награждение − в 14.00.