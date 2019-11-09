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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 10 ноября.
10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел РФ.
10.00 – на стадионе "Спартак" на ул. Герцена,1 пройдут республиканские соревнования по ката.
16.00 – в городском выставочном зале на ул. Ленина, 26 состоится концерт учащихся Детской музыкальной школы имени Г.В. Свиридова – "Краски Севера".
Все главное - здесь: #stolicaonego
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