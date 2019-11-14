"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 15 ноября.

15-17 ноября – в отеле Piter Inn на пл. Гагарина, 1 состоится республиканский форум добровольцев "PRO ДОБРО".



15-17 ноября – в "Акватике" на ул. Пушкинской, 7 пройдет республиканский фестиваль мини-баскетбола, посвященный памяти В.Б. Гольдштейна. Открытие − 15 ноября в 16.00.



9.30 – в Костомукше на ул. Ленина, 19 состоятся "Уроки дружбы" с участием представителей национальных общественных объединений.

10.00 – в детсаде №34 на ул. Железнодорожной, 9 пройдет национальный фестиваль "Петрозаводск-территория объединения" в рамках комплексного проекта "Сотрудничество семей, детских учреждений, СО НКО в вопросах формирования у детей культуры мира".

10.00 – в детской музыкальной школе №1 имени Г. Синисало на ул. Московской, 12 состоится II открытый республиканский вокальный конкурс "Птица певчая".

10.00 – в ДЮЦе на пр. А. Невского, 71 пройдет межрегиональная конференция по школьному телевидению для участников проекта "Энтузиасты школьного ТВ".



14.00 – в бассейне "H20" на ул. Хейкконена, 37 состоятся межмуниципальные соревнования "Первенство МУ "СШОР №3".



15.00 – в Университетском лицее пройдет заключительный этап региональной игры для обучающихся 10-х классов "Математический турнир на "Кубок Сенатора Ракитина А.В".



16.00 – в музее ИЗО Карелии откроется выставка Александра Каштанова "Сказ о Карелии".