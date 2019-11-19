"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 20 ноября.

9.30 – в Карельском филиале РАНХиГС на ул. Чапаева, 6а состоится первый республиканский Форум территориального общественного самоуправления.



10.00 – в школе №35 на ул. Локомотивной, 49 пройдет практико-ориентированный семинар для социальных педагогов образовательных организаций "Проблемы интеграции детей мигрантов в школе, пути их решения".



14.00 – в ДЮЦе на пр. А. Невского, 71 состоятся соревнования на командное взаимодействие "Великолепная пятерка" для команд 3-4 классов школ города, работающих по программе "Первый шаг в общество".

14.00 – в лицее №1 на Березовой аллее, 42 пройдет практико-ориентированный семинар "Проектно-исследовательская деятельность в 6 классе. Проект "Край, в котором ты живешь".