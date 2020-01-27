"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 28 января.

10.00 – в администрации Петрозаводска состоится городское тематическое совещание "Событийный календарь Петрозаводского городского округа на 2020 год", а также награждение участников и партнеров Рождественской ярмарки и победителей конкурса "Волшебный свет. Петрозаводск – 2020".

11.00 – в Культурно-досуговом центре на ул. Октября, 10 пройдет выставка фотографий, посвященная Дню снятия блокады Ленинграда, в рамках 75-летия Великой Победы.

11.30 – в ПетрГУ на пр. Ленина, 33 откроются зимние сборы по спортивному программированию и кубка Карелии по командному программированию.



12.30 – в библиотеке №22 на Лососинском шоссе, 26 состоится обзор творчества В.М. Данилова "С природой одною он жизнью дышал", в рамках XV Даниловских чтений.



14.00 – в Петровском дворце на ул. Красной, 8 пройдет встреча блокадников, посвящённая 76-ой годовщине полного снятия блокады Ленинграда.