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Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

Новости. Общество
20:00, 29 Января 2020
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 30 января.

10.00 – состоится заседание правительства Карелии:

- о социально-экономическом развитии моногородов, привлечении резидентов на ТОСЭР и промышленные площадки, об эффективности поддержки бизнеса в моногородах;
- об итогах работы по инвентаризации объектов государственной казны, руинированных, бесхозяйных, аварийных объектов на территории Республики Карелия в 2019 году и задачах на 2020 год.

10.00 – в Центре развития образования на ул. Краснофлотской, 31 пройдет заседание методического объединения "Современные образовательные технологии".

11.20 – в школе №7 на ул. Трудовых резервов, 7 состоится творческая встреча с автором детских книг Татьяной Валит, из цикла "Знай наших! Читай наших!".

12.30 – в библиотеке №11 на ул. Нойбранденбургской, 25 пройдет историко-познавательный час для детей об Александре Невском.

13.00 – в ДЮЦе на пр. А. Невского, 71 состоится интеллектуальный турнир "Мозголомы" для команд 3-4 классов, работающих по городской программе "Первый шаг в общество".

15.00 – в Национальном музее Карелии Артур Парфенчиков встретится с руководителями общественных приемных.

17.00 – в Национальной библиотеке пройдет презентация книг, изданных в 2019 году на карельском, вепсском, финском языках.

17.00 – в зале заседаний правительства Карелии Артур Парфенчиков встретится с родителями студентов-стипендиатов карельских вузов.

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