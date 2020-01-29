"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 30 января.

10.00 – состоится заседание правительства Карелии:



- о социально-экономическом развитии моногородов, привлечении резидентов на ТОСЭР и промышленные площадки, об эффективности поддержки бизнеса в моногородах;

- об итогах работы по инвентаризации объектов государственной казны, руинированных, бесхозяйных, аварийных объектов на территории Республики Карелия в 2019 году и задачах на 2020 год.

10.00 – в Центре развития образования на ул. Краснофлотской, 31 пройдет заседание методического объединения "Современные образовательные технологии".



11.20 – в школе №7 на ул. Трудовых резервов, 7 состоится творческая встреча с автором детских книг Татьяной Валит, из цикла "Знай наших! Читай наших!".



12.30 – в библиотеке №11 на ул. Нойбранденбургской, 25 пройдет историко-познавательный час для детей об Александре Невском.



13.00 – в ДЮЦе на пр. А. Невского, 71 состоится интеллектуальный турнир "Мозголомы" для команд 3-4 классов, работающих по городской программе "Первый шаг в общество".



15.00 – в Национальном музее Карелии Артур Парфенчиков встретится с руководителями общественных приемных.



17.00 – в Национальной библиотеке пройдет презентация книг, изданных в 2019 году на карельском, вепсском, финском языках.

17.00 – в зале заседаний правительства Карелии Артур Парфенчиков встретится с родителями студентов-стипендиатов карельских вузов.