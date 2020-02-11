"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 12 февраля.

9.30 – в детсаду №41 на ул. Дзержинского, 4А состоится презентация нового сборника песен Клары Макаровой "Спасибо за Победу".



12.00 – в п. Спасская Губа откроется новый фельдшерско-акушерский пункт.



12.00 – в администрации Петрозаводска пройдет торжественное вручение ветеранам медалей 75-летия Победы.

15.00 – в Детском театральном центре на ул. Суворова, 2 состоится школьный этап международного конкурса юных чтецов "Живая классика".

15.00 – в общественно-культурном центре на ул. Крылова, 6 презентуют проект "Детство, опаленное войной" (на основе воспоминаний малолетних узников периода Великой Отечественной войны).