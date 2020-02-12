"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 13 февраля.

12.30 – в библиотеке №22 на Лососинском шоссе 26 состоится встреча с Светланой Зааловой, автором книг для детей.



14.00 – в Центральной городской библиотеке имени Д.Я. Гусарова на Октябрьском пр., 7 пройдет акция к международному дню книгодарения "Дарите книги с любовью".



14.15 – в школе №5 на ул. Генерала Фролова, 12 состоятся классные часы "Как сделать классное дело интересным и содержательным".