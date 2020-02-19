"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 20 февраля.

10.00 – состоится заседание Заксобрания Карелии.



10.00 – в Центре развития образования на ул. Краснофлотской, 31 пройдет четвертая городская детская исследовательская конференция "Мои первые открытия".



12.00 – в Центре воинской славы Петрозаводска на пр. Ленина, 2 состоится торжественное вручение ветеранам медалей 75-летия Победы.



14.00 – в Карельском центре развития добровольчества на пр. А.Невского, 71 откроется окружной центр Программы мобильности в СЗФО.



15.00 – в школе №12 на ул. Новосулажгорской, 29 ветеранам вручат медали 75-летия Победы.

16.00 – в городском выставочном зале на пр. Ленина, 26 откроется выставка фотографий российских и советских лауреатов конкурса World Press Photo 1955-2017 "Гран-При по-русски".



16.00 – в Музыкальном театре РК пройдет торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные Дню защитника Отечества.

17.00 – в Петрозаводском доме-интернате для ветеранов на Комсомольском пр., 4А состоится концерт отделения Детской музыкальной школы им. Г. В. Свиридова.

18.00 – в Петровском дворце на ул. Красной, 8 пройдет концерт студии эстрадной песни "Пентатоника".