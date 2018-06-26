Какие варианты названия аэропорта предлагают жители Петрозаводска

Среди предложений – "Талви Укко", "Порт-Артур" и "Среди озер".

Напомним, министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики предложило жителям Карелии придумать свои варианты названий для петрозаводского аэропорта.

Как сообщают в Минтрансе, на сегодняшний день официальное название карельского учреждения, внесенное в государственный реестр аэродромов гражданской авиации РФ, - "Петрозаводск (Бесовец)".

Жители республики активно откликнулись на предложение и теперь голосуют на сайте Минтранса. Среди предложений пока лидируют "Карелия" (как вариант – "Карьяла"), "Сампо" и названия, связанные с именем Петра I. Многие предлагают "оставить "Бесовец" в покое" или не менять нынешнее название – "Петрозаводск": "Вот мое предложение - оставить название "Аэропорт Петрозаводск", т.к. это название аэропорту дала моя мама, которая проработала в авиации больше 20 лет кадровиком. Сейчас ее уже, к сожалению, нет в живых, но попрошу оставить прежнее название в память о моей маме".

Среди "экзотических" названий – "Аэропорт имени Элиаса Леннрота", "Илмахалли" ("Воздушный зал"), "Олония", "Северный ветер", "Лесной", "Водный порфир", "Среди озер", "Слобода", "Аэропорт Талви Укко", "Порт-Артур".

Опрос проводится с 25 июня до 4 июля включительно. Из предложенных названий министерство выберет 5 вариантов, за один из которых можно будет проголосовать на официальном портале Республики Карелия. О сроках проведения голосования будет сообщено дополнительно.