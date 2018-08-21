Какой будет погода в среду в Карелии, рассказали синоптики

Завтра, 22 августа, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода, температура днем до +19 градусов.

По прогнозу Карельского ЦГМС, ночью в большинстве районов республики пройдет дождь; днем местами кратковременные дожди. Ветер ночью северный, северо-западный, днем северо-западный, западный умеренный. Возможно усиление ветра ночью и в первой половине дня.

Температура воздуха ночью +4, +9, местами до +12 градусов по Цельсию. Днем +14, +19.

В Петрозаводске ночью кратковременный дождь.

Температура ночью +9, +11, а днем +15, +17 градусов.