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Новости. Погода
17:00, 21 Августа 2018

Какой будет погода в среду в Карелии, рассказали синоптики

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Завтра, 22 августа, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода, температура днем до +19 градусов.

По прогнозу Карельского ЦГМС, ночью в большинстве районов республики пройдет дождь; днем местами кратковременные дожди. Ветер ночью северный, северо-западный, днем северо-западный, западный умеренный. Возможно усиление ветра ночью и в первой половине дня.

Температура воздуха ночью  +4, +9, местами до +12 градусов по Цельсию. Днем +14, +19.

В Петрозаводске ночью кратковременный дождь.

Температура ночью +9, +11, а днем +15, +17 градусов.

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