Каковы главные решения парламента Карелии?

Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович подвел итоги работы парламента республики за первое полугодие.

"Остановлюсь на главных решениях. Безусловно, это работа с бюджетом Карелии. В начале года мы принимали доходную часть бюджета в размере 46,8 млрд рублей, последними изменениями она увеличена до 52,7 млрд рублей. Дополнительные средства в объёме почти 6 млрд рублей направлены на развитие Карелии и социальную поддержку жителей", - сказал Элиссан Шандалович.

Председатель Законодательного Собрания также отметил принятые депутатами поправки в региональный закон, который расширил с 6 до 14 число видов господдержки малого и среднего бизнеса. На эти цели в бюджете Карелии на 2019 год предусмотрено средств втрое больше предыдущего года - 120 млн рублей.

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