Каменные вазоны исчезли в центре Петрозаводска после уборки снега

Общественница обратила внимание на исчезновение вазонов с тротуаров в центре города.

Как пишет активистка Петрозаводска Анастасия Мочалова на своей странице в соцсети, летом 2021 года вдоль тротуара на вымощенных брусчаткой островках появились большие и красивые каменные вазоны.

«Так вот зимой в ходе уборки снега эти вазоны вместе со снегом сгребли и увезли. Пропажу заметили сразу. Обратились к представителям администрации. Ответ был получен. «Это не мы! Это Техрент. Вот вам их контакты. Обращайтесь к ним», - пишет общественница.

По словам Мочаловой, независимый источник подтвердил, что вазоны вместе со снегом вывезли на специальный полигон.

По мнению общественницы, получить обратно вазоны быстро не получится, поскольку на полигоне снег полностью тает к концу июня.

«Проще закупить новые, что город и сделал. То есть бюджет позволяет. Так же, как он позволяет из года в год срезать старые металлические ограждения и устанавливать новые», - констатирует активистка.

Ранее Анастасия Мочалова просила власти отремонтировать фасад дома на проспекте Ленина, где весной обрушилась лепнина.