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Дом в центре Петрозаводска в разгар туристического сезона находится в плачевном состоянии

Новости. Общество
10:27, 05 Июня 2022

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Активистка Петрозаводска просит власти отремонтировать фасад дома на проспекте Ленина, где весной обрушилась лепнина.

На своей странице в соцсети известная в Петрозаводске общественница Анастасия Мочалова написала обращение к властям с просьбой отремонтировать фасад дома на проспекте Ленина,28, где еще в марте произошло обрушение лепнины.

Как напомнила Анастасия, в 2020 году в честь 100-летия республики была проведена реставрация фасада дома №28 по проспекту Ленина. Но уже спустя 2 месяца элементы лепнины начали осыпаться, несмотря на гарантию подрядчика до 2023 года.

«Фасад продолжал «незаметно» осыпаться, администрация города продолжала судиться с подрядчиком, подрядчик , как это часто бывает, на суды не являлся. 18 марта 2022 года огромный кусок лепнины упал на тротуар, чудом никого не убив. Слетелись все службы города, мэр взял ситуацию на контроль. Участок огородили, опасные части лепнины удалили. Всё», - описала ситуацию Анастасия Мочалова.

На сегодняшний день, отметила активистка, ситуация повторяется: суды идут, подрядчик на них не является, дом стоит, ремонта нет, срок гарантийных обязательств истекает.

«Дом в центре столицы республики, которая продолжает принимать тысячи туристов каждый сезон, находится в плачевном состоянии. А самое главное - опасность обрушения лепнины сохраняется. Почему бы администрации города не выделить средства на качественный ремонт фасада и устранения всех ошибок подрядчика, с которым сам же город и заключал договор, а в дальнейшем продолжать призывать к ответу в судебном порядке ответчика?» - обращается Анастасия к властям Петрозаводска.

Как отмечает Анастасия, несмотря на сложившуюся ситуацию, ни жители дома, ни организации, ведущие деятельность здесь, ни горожане и гости города не должны подвергаться опасности из-за плохо работающих формальных регламентов.

Напомним, 18 марта с фасада жилого дома на проспекте Ленина, 28 на тротуар обрушился огромный кусок лепнины. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

По предварительной оценке, аварийная ситуация могла возникнуть из-за несвоевременной уборки наледи с кровли - что является обязанностью управляющей компании, заявил тогда мэр Петрозаводска Владимир Любарский, комментируя ЧП на Ленина, 28.

Позже на фасаде дома провели работы по недопущению новых обрушений. И всё.

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