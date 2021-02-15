Камеры для фиксации нарушений появились на самых опасных дорогах Карелии

14 передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД установили на самых аварийно-опасных участках дорог Карелии.

Об этом информирует паблик регионального правительства "Республика Карелия".

Сообщается, что с 1 марта также будут использоваться имитаторы таких камер.

В прошлом году приобретено 13 стационарных и семь передвижных камер фотовидеофиксации, а также 30 их имитаторов. Еще три стационарных комплекса установлены на федеральных автодорогах.



Новое оборудование закупят по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали в аварии на трассе в Карелии.