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Камеры для фиксации нарушений появились на самых опасных дорогах Карелии

Новости. Общество
07:15, 16 Февраля 2021
фото: Республика Карелия / ВК
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14 передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД установили на самых аварийно-опасных участках дорог Карелии.

Об этом информирует паблик регионального правительства "Республика Карелия".

Сообщается, что с 1 марта также будут использоваться имитаторы таких камер.

В прошлом году приобретено 13 стационарных и семь передвижных камер фотовидеофиксации, а также 30 их имитаторов. Еще три стационарных комплекса установлены на федеральных автодорогах.

Новое оборудование закупят по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали в аварии на трассе в Карелии.

 

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