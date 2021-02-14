Шесть человек пострадали в аварии на трассе в Карелии

В ДТП на трассе "Кола" в Карелии пострадали шесть человек, включая трехмесячного ребенка.

Авария произошла 14 февраля в Пряжинском районе, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

По предварительным данным, в 15:30 на 368 км. федеральной автодороги "Кола" 30-летний водитель автомобиля "Lexus" допустил занос, в результате чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Toyota RAV4".

В результате ДТП травмы получили шесть человек. В автомобиле "Lexus" пострадали водитель, 30-летняя пассажирка и 3-месячный ребёнок. В автомобиле "Toyota" травмы получил водитель и два его пассажира – девушка 25 лет и мужчина 30 лет. Все пострадавшие были доставлены в лечебное учреждение для оказания медпомощи.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, пояснили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком под Петрозаводском.