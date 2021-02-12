Легковой автомобиль "вылетел" на встречную и столкнулся с грузовиком под Петрозаводском

ДТП с участием большегрузного автомобиля и "легковушки" произошло сегодня в пригороде Петрозаводска.

По данным МЧС, сообщение о происшествии поступило в 12:33.

Авария произошла на трассе "Кола" за станцией Шуйская.

На место выезжали пожарно-спасательные подразделения Кондопожского и Прионежского районов - 10 человек личного состава и 2 единицы техники.

Как сообщили "Столице на Онего" в ГИБДД Карелии, по предварительным данным, легковой автомобиль Hyundai выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузным автомобилем. Обстоятельства ДТП выясняются.

Водитель Hyundai был осмотрен медиками, но информации о том, насколько сильно он пострадал, в ГИБДД пока нет.