Канализационные стоки попадают в реку Охта из-за поломки очистных в селе Карелии (ВИДЕО)

Авария на очистных в селе Ведлозеро Пряжинского района произошла несколько дней назад.

Очистку канализационных стоков в селе остановили из-за того, что два старых насоса вышли из строя. В администрации Пряжинского района обещали, что все оборудование запустят на выходных, но в минувший понедельник очистные так и не заработали. Все это время канализационные стоки стекали в реку Охта, рассказали журналисты ГТРК "Карелия".

По данным телекомпании, чтобы запустить установленный новый, более мощный, насос, необходимо смонтировать автоматическую систему аварийного отключения насоса. Но в пятницу при монтаже оборудования произошли неполадки с электрикой. На их устранение уйдет день-два.