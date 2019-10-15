07:25, 15 Октября 2019
Канализационные стоки попадают в реку Охта из-за поломки очистных в селе Карелии (ВИДЕО)
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Авария на очистных в селе Ведлозеро Пряжинского района произошла несколько дней назад.
Очистку канализационных стоков в селе остановили из-за того, что два старых насоса вышли из строя. В администрации Пряжинского района обещали, что все оборудование запустят на выходных, но в минувший понедельник очистные так и не заработали. Все это время канализационные стоки стекали в реку Охта, рассказали журналисты ГТРК "Карелия".
По данным телекомпании, чтобы запустить установленный новый, более мощный, насос, необходимо смонтировать автоматическую систему аварийного отключения насоса. Но в пятницу при монтаже оборудования произошли неполадки с электрикой. На их устранение уйдет день-два.
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