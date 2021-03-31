Кандидаты в муниципальные депутаты Карелии не смогут изготовить копию паспорта в избирательной комиссии

Карельский Центризбирком внес в парламент республики проект поправок в региональный закон о муниципальных выборах.

Центральная избирательная комиссия Карелии направила в республиканский парламент проект поправок в региональный закон о муниципальных выборах. В карельском Центризбиркоме появление этого проекта объяснили необходимостью приведением республиканского выборного законодательства в соответствие с федеральным.

В частности, как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, он дополняет действующий в Карелии закон положением, устанавливающим сроки выдвижения кандидатов при использовании пропорциональной избирательной системы на муниципальных выборах. Законопроектом также исключается возможность двойного толкования вопроса о представлении кандидатом при выдвижении копии паспорта в избирательную комиссию. Предлагается исключить возможность изготовления копии паспорта кандидата непосредственно в избирательной комиссии и заверения ее членом комиссии при приеме документов о выдвижении.

Кроме того, проект поправок уточняет полномочия избирательных комиссий по реагированию на распространение незаконной предвыборной агитации и регламентирует распределение депутатских мандатов среди избирательных объединений в соответствии с федеральными нормами.