Каратисты из Карелии стали призерами первенства России

Спортсмены из Карелии завоевали две медали на первенстве России по киокусинкай.

С 15 по 17 октября в Сочи прошли соревнования первенства России по киокусинкай (дисциплина кекусин-кан). Об этом рассказали в сообществе «Спорт – норма жизни Карелии». Спортсмены из Карелии завоевали две бронзовые медали. На пьедестал поднялись Владислав Малиновский (категория юноши 14-15 лет, 65 кг) и Анастасия Полоселова (категория девушки 12-13 лет, 45 кг). Также достойно на главном старте страны выступили Дмитрий Клементьев, Родион Лембиевский и Кирилл Твердоступов. Все ребята тренируются под руководством Феликса Мальцева и Людмилы Мартынович.

В соревнованиях в Сочи приняли участие 458 спортсменов из 25 регионов России.