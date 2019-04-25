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Новости. Общество
21:30, 25 Апреля 2019
фото: Дни.ру

Караулова разоткровенничалась об отношениях с Киркоровым

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Юлиана Караулова раскрыла их с Киркоровым секрет.

Юлианна Караулова стала звездной гостьей шоу Ивана Урганта. Певица разоткровенничалась об отношениях с Филиппом Киркоровым, пишет издание "Дни.ру". 

Недавно у Юлианны Карауловой был день рождения. Иван Ургант поздравил артистку и вручил вместо торта холодец со свечками. Шоумен сделал это специально – подобное блюдо не вызывает у исполнительницы аппетита. Однако певица все же попробовала студень. А еще рассказала о своем прошлом.

С четырех до 11 лет Караулова жила в Болгарии, где работал ее отец. За это время она выучила болгарский язык, но, когда семья покинула страну и уехала в Россию, навыки быстро потерялись. Юлианна отметила, что прекрасно понимает болгарский, но говорить уже не может.

Узнав об этом, на помощь ей пришел Филипп Киркоров. Поп-король отечественной эстрады предложил при встрече говорить только по-болгарски. Этот маленький секрет позволил им с Филиппом Киркоровым спокойно обсуждать то, что не предназначено для посторонних ушей, или просто беседовать на общие темы, пояснила певица.

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