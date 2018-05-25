Карелии не нашлось места в лидерах рейтинга АСИ

На Петербургском международном экономическом форуме прошла ежегодная презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России.

В этом году Тюменская область опередила Республику Татарстан и Москву в тройке лидеров национального рейтинга. Обновленную двадцатку регионов-лидеров сегодня утром на ПМЭФ представила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

"Очевидно, что отсутствие Карелии "на хороших позициях" свидетельствует, что последний год работа по улучшению оцениваемых АСИ показателей была не достаточно активной. В республике сменились пять руководителей профильного органа исполнительной власти – министерства экономического развития и промышленности. Системная работа по совершенствованию так называемых "целевых моделей АСИ" не была проведена", - пишет политолог Олег Реут.

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