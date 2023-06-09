Карелия демонстрирует успехи туристической отрасли на всероссийском форуме «Путешествуй!» в Москве

Делегация Карелии в эти дни работает на III российском туристическом форуме «Путешествуй!».

Форум проходит с 8 по 11 июня на ВДНХ в Москве. В составе делегации нашего региона представители Минэкономразвития Карелии, информационного туристского центра, туроператоров, организаторов событийных мероприятий и объектов показа.



Торжественное открытие форума состоялось 8 числа. В этот день прошли основные деловые мероприятия – пленарные и стратегические сессии, круглые столы по актуальным темам развития туризма.



«Форум дает прекрасную возможность задать волнующие вопросы представителям федеральных органов, курирующих туризм. Учитывая колебания, которые туристическая отрасль в последнее время испытывает - невероятно важно услышать из первых уст, как дальше будет развиваться туризм, пообщаться с профессионалами из других регионов, примерить чей-то положительный опыт на себя», – отметил замминистра экономического развития и промышленности республики Михаил Трифонов.



Отметим, российский туристический форум «Путешествуй!» – это инновационный формат, в который входят деловое общение государства и бизнеса и первый в России туристический фестиваль для путешественников.