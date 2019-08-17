Карелия фигурирует в афере с отмыванием более 100 млн евро в Финляндии

В Финляндии предъявили обвинения двум гражданам Эстонии в отмывании более 100 млн евро российской ОПГ. Обвиняемые утверждают, что деньги предназначались для проекта строительства дорог в Карелии.

По версии следствия, эстонцы отмыли деньги криминального происхождения на сумму порядка 130–140 млн евро. Предположительно, эти средства принадлежат российской ОПГ, но ее участников в Финляндии не привлекли к ответственности, сообщает "РБК".

Как пишет Yle, полиция начала расследовать дело в 2014 году. Под подозрение попала финская строительная компания HTR Talonrakennus Oy. На счета фирмы в Nordea и Danske Bank за несколько месяцев перечислили более 6,5 млрд руб. (140 млн евро).

Сами граждане Эстонии отрицают свою вину. По их словам, данные средства предназначались для проекта строительства дорог в Карелии. Однако, по данным следствия, деньги принадлежат подставным российским компаниям.