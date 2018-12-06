Карелия готова перенять опыт Финляндии в развитии ветроэнергетики

Власти Карелии намерены приступить к давнему проекту развития ветроэнергетики на севере республики.

За основу может быть взят опыт Финляндии, где с внедрением возобновляемых источников энергии связывают начало энергетической революции.

"Мы видим переломную ситуацию, в которой мир находится, - переход к системе 100-процентного получения энергии на основе возобновляемых видов»,- заявила генеральный менеджер компании Wärtsilä Саара Куяла журналистам во время проходившего в Финляндии международного пресс-тура.

В рамках этого мероприятия репортеров из России, Украины, республики Беларусь и Казахстана знакомили с энергетическими разработками топовых финских предприятий.

В Карелии о необходимости запуска проекта ветроэнергетики рассуждают на официальном уровне с 2016 года. Тогда республика уже подписывала договор, касающийся развития перспективной отрасли, с китайской стороной. Стоит напомнить, два года назад в Кемском районе планировалось строительство Морской ветроэлектростанции. Подписи в документе зимой 2016 года поставили экс-глава республики Александр Худилайнен и старший вице-президент ООО "Гидроэлектроэнергетическая и инжиниринговая корпорация "Синомек" Ли Ян.Тогда был озвучен ориентировочный общий объем финансирования проекта- до 9 млрд рублей. Проект планировалось осуществить в период с 2017 по 2020 годы. В итоге ничего из запланированного реализовано не было.

Нынешние власти Карелии от идеи использования энергии ветра для промышленных нужд решили не отказываться - в итоге в регионе было объявлено о запуске очередного аналогичного проекта. Второй стороной на этот раз опять-таки выступают китайцы. Речь идет о планах строительства морской ветроэлектростанции мощностью 60 МВт в Беломорском районе. Примечательно, что объем финансирования, официально объявленный прессе, точно такой же, как и два года назад - до 9 млрд рублей, пишут "Вести Карелии".

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