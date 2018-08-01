Карелия готовится к Олимпиаде на болоте

В Олонецком районе пройдет XV спортивно-туристский праздник "Семиозерье-2018".

С 3 по 5 августа близ деревни Тенгусельга Олонецкого района состоится 15-й юбилейный спортивно-туристский праздник "Семиозерье". В программе - соревнования по туристской технике, спортивно-развлекательный марафон "Куча-мала", плавание, конкурсы туристского бивака и художественной самодеятельности.

Главной особенностью праздника традиционно являются Олимпийские игры на болоте, собирающие любителей забавного экстрима уже в тринадцатый раз. В личном первенстве за звание Олимпионик Семиозерья будут соревноваться взрослые и дети. Команды традиционно выявят сильнейших в состязаниях по футболу, волейболу, корфболу, эстафетному плаванию.

Организаторы готовят для участников праздника различные игровые сюрпризы. Впервые добавится новый командный вид – кроссминтон (скоростной бадминтон) на болоте.

Подробности праздника можно узнать в группе ВКонтакте https://vk.com/swamp_olympic_games.