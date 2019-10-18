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Новости. Общество
11:16, 18 Октября 2019
фото: ©pixabay.com

Карелия научила ямальцев собирать ягоды

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В четверг, 17 октября, в Карелии прошел выездной семинар по заготовке дикоросов общинниками и малыми формами хозяйствования.

На нем присутствовали представители объединения по экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера ЯНАО, пишет "ФедералПресс".

Как сообщил директор объединения по экономическому развитию КМНС Алексей Тарагупта, ямальцы смогли получить бесценный опыт по сбору дикороса.

"Гости смогли познакомится с Карелией, увидеть ее красоты. Сейчас там завершается сезон сбора клюквы. Был получен бесценный опыт сбора, хранения, упаковки и реализации ягод от предпринимателей, которые имеют в наличии необходимое оборудование и транспорт", – сообщил Тарагупта.

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Комментарии

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2019-10-18 11:22:57
Анка-амнистия уже предлагала собирать ягоды за миску супа.
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