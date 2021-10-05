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Карелия не попала в число регионов, которые получат федеральные средства на контейнеры для раздельного сбора мусора

Новости. Экономика
14:15, 05 Октября 2021
фото: © freepik

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Правительство РФ выделило на приобретение таких контейнеров миллиард рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение федерального правительства о распределении субсидий регионам страны на закупку контейнеров для раздельного сбора бытовых отходов. Всего на эти цели выделен миллиард рублей.

Согласно правительственному распоряжению, федеральные средства на приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора получат 46 российских регионов. В частности, соседней с Карелией Архангельской области выделено 19,3 миллиона рублей, Вологодской – 32,4 миллиона, а Ленинградской – 5,2 миллиона. Однако Карелия и соседняя с ней Мурманская область в этом списке отсутствуют.  

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