Карелия оказалась в числе регионов-лидеров по потреблению вина

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Среди всех регионов России больше всего вина в январе 2019 года выпили в Ненецком автономном округе - 0,65 литра на душу населения.
Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на Центр изучения федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).
На втором месте по потреблению вина оказался Санкт-Петербург — 0,5 л. Третье место поделили Московская область, Карелия и Мурманская область, где в течение месяца на каждого жителя в среднем пришлось 0,4 л.
Меньше всего интерес к вину испытывают на Северном Кавказе. Житель Чечни, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Северной Осетии в среднем за январь выпил менее 20 г этого алкогольного напитка.
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