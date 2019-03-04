Карелия показала рост доходов бюджета в январе

Сумма налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Карелии в январе увеличилась на 26,1% по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года.

Рост составил 0,4 млрд рублей, сообщает Минфин Карелии.

В основном, увеличение доходов связано с ростом налоговых платежей – они увеличились на 32,9% к уровню аналогичного периода прошлого года. Поступления за счет налога на прибыль организаций выросли в 2,1 раза, налога на доходы физических лиц - на 19,1%.

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