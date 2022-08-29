Карелия получила более полумиллиарда рублей на развитие микрорайона в Петрозаводске

Минфин России перечислил республике второй транш инфраструктурного кредита в сумме 554,8 млн рублей.

Деньги будут направлены на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения микрорайона Октябрьский в Петрозаводске.

Как сообщили в Минфине Карелии, средства из федерального бюджета предоставлены в рамках заключенного в 2021 году Соглашения о финансовом обеспечении инфраструктурных проектов. Первый транш в размере 247,5 млн рублей Карелия получила 1 июня.

Общий объем инфраструктурных бюджетных кредитов для республики в период с 2022 по 2025 годы составит 1 839,6 млн рублей.

На эти деньги будут реализованы сразу 3 проекта:

— «Технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения в рамках комплексного развития территории микрорайона Октябрьский Петрозаводского городского округа».

— Строительство детского сада на 150 мест в рамках проекта «Комплексный редевелопмент территории в центре Петрозаводска „Петровская Слобода“».



— Реализация мероприятий по повышению надежности системы теплоснабжения г. Сегежа в рамках модернизации производства АО «Сегежский ЦБК».

Погасить кредиты Карелия сможет до 2040 года включительно.