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Карелия получит 3 млрд рублей на инфраструктурную поддержку новых инвестпроектов

Новости. Экономика
15:39, 06 Декабря 2021
фото: Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия

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Президиум правительственной комиссии по региональному развитию одобрил инфраструктурную поддержку 15 новых инвестиционных проектов Карелии.

2 декабря президиумом правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрена инфраструктурная поддержка 15 новых инвестиционных проектов Карелии. Об этом информирует Минэк республики.

По итогам проведенного министерством экономического развития и промышленности республики отбора определены наиболее приоритетные для социально-экономического развития региона проекты в сфере машино- и судостроения, производства бумаги, пиломатериалов, пищевой промышленности, туризма, а также в сегменте жилищного строительства.

Общий объём частных инвестиций в одобренные проекты составит 62,7 млрд рублей. Проектами предусмотрено создание более 1,5 тыс. рабочих мест. Для проектов будет построена инфраструктура на 3 млрд рублей за счёт средств, высвобожденных после реструктуризации бюджетных кредитов республики.

«Этот механизм господдержки позволяет направлять на строительство инфраструктуры средства, высвобожденные после реструктуризации регионального госдолга. Высвобожденные средства республика может направить на инженерные сети, строительство дорог и другую инфраструктуру, которая необходима инвесторам, чтобы реализовать новые проекты. Всего в рамках этого инструмента Правительством России уже одобрена инфраструктурная поддержка 18 проектов Республики Карелия. Дополнительные предложения Правительство Карелии будет формировать в первом квартале 2022 года», — отметил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Парфенчиков заявил в соцсети, что средства пойдут на строительство линии электропередачи и электрической подстанций для Онежского судостроительно-судоремонтного завода; строительство подъездной дороги для завода «Амкодор-Онего»; реконструкцию автодороги (3,5 км.) на ул. Промышленная в Кондопоге и дороги, соединяющей поселок Рюттю и одноименную железнодорожную станцию в Сортавальском районе.

«Нам удалось в этом году не только сократить госдолг республики, но, что очень важно, существенно снизить долю коммерческих обязательств. Поэтому 3 млрд высвобождаемых средств направляем на поддержку приоритетных для Карелии проектов. Их перечень утвердила правительственная комиссия, которую возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин», — рассказал Артур Парфенчиков.

Общий объем высвобождаемых средств республики после реструктуризации составляет 5,7 млрд рублей. Механизм поддержки действует в период 2022–2024 годов. На данный момент уже использовано более 50% высвобождаемых средств.

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Комментарии

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Изя
2021-12-06 17:26:41
Смените местную элитку , потом давйте , просрут же все , пять лет коту под хвост , так в Москве и не поняли ))) :)
Горожанин
2021-12-06 16:08:16
Электроэнергию к частным предприятиям? А сами не могут?
Гость
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