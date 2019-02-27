Карелия попала в лидеры по способности населения разумно тратить деньги

Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) провело исследование уровня финансовой грамотности населения России, по итогам которого Карелия вошла в группу лидеров.

Как пояснили в министерстве финансов Карелии, индекс финансовой грамотности "отражает способность человека к разумному управлению личными финансами".

Индекс зависит от понимания человеком базовых свойств финансовых продуктов (вкладов и займов) и инфляции, умения принимать взвешенные финансовые решения в повседневной жизни.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".