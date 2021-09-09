Карелия присоединится к международному форуму «Всемирный день качества»

Международный форум «Всемирный день качества - 2021» пройдет в ноябре этого года.

11-12 ноября состоится международный форум «Всемирный день качества — 2021», сообщает Минэкономразвития республики.

Форум называют дискуссионной площадкой с фокусом на вопросах безопасности, качества, эффективности и устойчивого развития.

«Традиционно в рамках празднования Всемирного дня качества проводятся деловые мероприятия, которые подчеркивают важность непрерывного повышения качества продукции и услуг для устойчивого развития общества и государства», — сообщают в министерстве.

Офлайн-мероприятия форума состоятся в Москве, онлайн-трансляцию смогут посмотреть все зарегистрированные участники.

Аудиторией форума являются руководители и собственники организаций, руководители и специалисты служб качества, производственной системы, развития бизнеса, пищевой безопасности, инженеры и технологи, эксперты из сферы госрегулирования, представители органов власти, общественных и деловых объединений.