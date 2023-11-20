Карелия простилась с погибшим на СВО героем

В Сегежском районе Карелии простились с земляком, погибшим на специальной военной операции.

Во вторник, 21 ноября, в полдень Сегежский район провожал в последний путь своего земляка.

«В Валдае односельчане прощаются со своим героем Марусевичем Артуром», — сообщили власти района.



«Вечная память нашему защитнику», — написали в официальном паблике.

«Сегежский район скорбит», — добавили в сети.

Напомним, младший сержант Артур Николаевич Марусевич, командир мотострелкового отделения мотострелкового взвода погиб в ходе специальной военной операции.