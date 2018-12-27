Карелия рискует лишиться почти 600 тысяч гектаров защитных лесов

Карельские экологи обеспокоены изменениями лесного законодательства страны.

Накануне Нового года Совет Федерации одобрил изменения в Лесной кодекс страны и ряд федеральных законов, предусматривающие сокращение нерестоохранных полос до границ рыбоохранных зон или рыбохозяйственных заповедных зон. Как отметили в карельской природоохранной организации "СПОК", в республике такие зоны не установлены. Это означает, что если законопроект будет подписан президентом, уже в следующем году защитные леса Карелии могут сократиться почти на 600 тысяч гектаров, что равно по площади примерно 2/3 всех особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Карелии (заповедников, национальных парков, заказников). Кроме того, законопроектом отменяется запрет на сплошные рубки в водоохранных зонах.

"Площадь ООПТ в республике небольшая, около 5,5 % от общей площади (значительно меньше, чем в соседних субъектах и принятого Россией минимума в 17 % от площади суши. В такой ситуации нерестоохранные полосы вносили значимый вклад в территориальную охрану природы Карелии. При реализации этого законопроекта будет причинен огромный ущерб не только водным объектам и рыбным ресурсам, но и всей территориальной охране природы Карелии", - считают в "СПОК".