Карелия снова стала одним из антилидеров рейтинга по уровню инфляции в СЗФО

Уровень инфляции в Карелии с начала года составил 4% - по этому показателю Карелия заняла второе место среди регионов Северо-Запада России.

Выше чем в Карелии инфляция только в Республике Коми – 4,7%.

Это следует из инфографики Карелиястата об индексах потребительских цен в августе 2020 года по отношению к декабрю 2019 года. Такие данные Карелиястат публикует каждый месяц. Официальная статистика показывает, что Карелия опережает большинство регионов Северо-Западного федерального округа по уровню инфляции в течение всего года. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".