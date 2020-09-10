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Карелия снова стала одним из антилидеров рейтинга по уровню инфляции в СЗФО

Новости. Общество
09:28, 11 Сентября 2020
фото: pixabay
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Уровень инфляции в Карелии с начала года составил 4% - по этому показателю Карелия заняла второе место среди регионов Северо-Запада России.

Выше чем в Карелии инфляция только в Республике Коми – 4,7%.

Это следует из инфографики Карелиястата об индексах потребительских цен в августе 2020 года по отношению к декабрю 2019 года.

Такие данные Карелиястат публикует каждый месяц. Официальная статистика показывает, что Карелия опережает большинство регионов Северо-Западного федерального округа по уровню инфляции в течение всего года.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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