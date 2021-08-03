Карелия сократила свой рыночный долг более чем на 6 миллиардов рублей

Республика смогла досрочно погасить часть банковских кредитов благодаря займу из федерального бюджета.

В начале августа министерство финансов Карелии досрочно погасило кредиты ПАО «Сбербанк России» и АО «Московский индустриальный банк» на общую сумму 6 миллиардов 400 миллионов рублей. Как отметили в карельском Минфине, около 6 миллиардов из этой суммы удалось выплатить благодаря займу из федерального бюджета.

Бюджетный кредит на 7 миллиардов 750 миллионов был получен республикой на замещение рыночных заимствований. Кредит предоставлен по ставке 0,1 процента годовых на срок до 2029 года включительно с погашением в 2025 - 2029 годах ежегодно равными долями с возможностью досрочного погашения. По расчетам республиканских властей, экономия расходов карельского бюджета на обслуживание государственного долга в 2021 году составит 130 миллионов рублей.