Карелия создаст шесть теплоснабжающих компаний за счет бюджетных 300 млн рублей

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Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение об учреждении шести теплоснабжающих компаний в районах за счет бюджета республики.

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно тексту распоряжения, министерству имущественных и земельных отношений РК поручается выступить учредителем шести предприятий теплоснабжения (акционерных обществ) со 100-процентным участием региональных средств в уставном капитале.

В итоге, предполагается создание АО "Лоухское теплоснабжение" (уставный капитал 90 млн рублей); АО "Сегежское теплоснабжение" (66 млн рублей); АО "Беломорское теплоснабжение" (94 млн рублей); АО "Кемское теплоснабжение" (10 млн рублей), АО "Пудожское теплоснабжение" (20 млн рублей); АО "Суоярвское теплоснабжение (20 млн рублей).

Уточняется, что оплата уставного капитала акционерных обществ пройдет "за счет средств бюджета Республики Карелия".

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложен на заместителя премьер-министра правительства Карелии по развитию инфраструктуры Оксану Чебунину.