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Карелия стала лидером по уровню цифровой грамотности среди регионов России

Новости. Общество
09:55, 20 Мая 2021
фото: © pixabay.com/Free-Photos
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Всероссийский «Цифровой диктант», в котором приняло участие более миллиона человек, показал, что население Карелии самое продвинутое в IT-технологиях.

Число участников всероссийского «Цифрового диктанта» увеличилось в 2021 году почти дол 1 млн человек. Об этом во время пресс-конференции в ТАСС сообщил заместитель директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), руководитель проекта «Цифровой диктант» Сергей Гребенников.

«Он для нас [результат] стал удивительным, неожиданным. Мы каждый год ставим перед собой определенный KPI по количеству участников, но, конечно же, количество участников не является для нас ключевым. Число участников говорит о том, как люди вовлечены в использование цифровых технологий, о том, насколько им интересна наша акция и о том, насколько им сегодня хочется получать образование в диджитал сфере. 919 317 человек приняли участие в акции „Цифровой диктант-2021“, это рекорд», — сказал он.

Результаты «Цифрового диктанта» включают в себя оценку общего уровня цифровой грамотности, а также оценку знаний по трем ключевым направлениям: цифровой безопасности, цифровому потреблению и цифровым компетенциям, и дополнительному направлению, посвященному новым технологиям. По данным Гребенникова, средний уровень цифровой грамотности участников акции «Цифровой диктант» в 2021 году составил 6,90 из 10 возможных баллов (на 0,35 балла ниже, чем у участников 2020 года). По данным организаторов, общее падение уровня цифровой грамотности сопровождается ростом знаний по теме цифрового потребления (+0,51 балла до 7,37 в 2021 году), а также снижением уровня владения цифровыми компетенциями (-0,96 балла до 6,45 в 2021 году) и знаний основ цифровой безопасности (-0,60 балла до 6,87 в 2021 году).

Лидером среди регионов по среднему значению уровня цифровой грамотности в 2021 году стала Республика Карелия (7,62 балла). Также в ТОП-10 регионов вошли Нижегородская, Астраханская, Тамбовская, Оренбургская, Ивановская, Воронежская, Московская, Брянская области и Удмуртия.

Первый «Цифровой диктант» состоялся в 2019 году, его написали более 39 тыс. человек. В 2020 году число участников акции составило уже более 330 тыс. человек. Организаторами мероприятия в 2021 г. стали: РАЭК, Microsoft и ОНФ при поддержке Университета 20.35 и «Кадры для цифровой экономики».

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Комментарии

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