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"Карелия стала настоящим полигоном советской карательной политики"

Новости. Общество
10:46, 28 Октября 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин напомнил о репрессиях против духовенства и верующих.

Накануне дня Собора новомучеников и исповедников Карельских, который с нынешнего года будет ежегодно отмечаться православными верующими 1 ноября, митрополит Петрозаводский и Карельский Константин обратился с посланием к пастве, в котором напомнил о репрессиях против духовенства и верующих в советские времена. "Расстрелы ни в чем не повинных монахов начались в начале ноября 1918 года в Александро-Свирском и Яшезерском монастырях Олонецкой епархии. Храмы закрывались под разными предлогами и без предлогов, духовенство ссылали в концлагеря или убивали. В Карелии большинство храмов было разрушено, а в 1936 году взорван кафедральный собор Святого Духа, – говорится в послании. – Карелия стала настоящим полигоном советской карательной политики, окутанным сетью тюрем и лагерей: Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН), Сегежский и Кемский лагеря, Медвежья Гора стала центром Белбалтгала и соответственно – ГУЛага, где в тяжком труде и неволе томились многие и многие невинно осужденные люди".

Как отметил митрополит Константин, репрессии против православных священников, монахов и верующих продолжались вплоть до Великой Отечественной войны, к началу которой в Карелии были закрыты и разграблены все шестьсот церквей и все монастыри. Однако, несмотря на проведение антицерковной государственной политики, население республики, в основной массе, оставалось религиозным. Как считает глава Карельской митрополии Русской православной церкви, это помогло СССР одержать победу в Великой Отечественной войне.

"Победа нашего народа в Великой Отечественной войне против многомиллионных объединенных нацизмом и фашизмом сил Европы, доказала, что тысячелетнее русское Православие обладает жизнестойкостью и духовной силой. Когда, казалось, что у нашей Родины, измученной тремя недавними революциями, обескровленной Гражданской войной, голодом, большевистским террором и репрессиями, не было шансов победить, Православная Церковь духовно укрепляла народ в борьбе с дьявольским нашествием оккультного Третьего рейха. Новомученики земли нашея, эти мужественные воины Христовы, пребывающие в любви Божией, стали той духовной стеной, о которую разбились волны человеконенавистнической идеологии нацизма", – заявил митрополит Константин.  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Zim
2020-10-28 13:37:34
А почему во время войны финны открывали на территории Карелии православные храмы и занимались их рестоврацией?
stranger
2020-10-28 13:07:58
Меня удивляет лицемерие и пафос всевозможных учений, политических парадигм, построенных на простой эксплуатации невежества, и страха. И это до сих пор прекрасно работает.
тетка
2020-10-28 13:40:01
закрыть бы все церкви, чтобы не мутили разум, ведь из нормальных людей дегенератов делают.
Zim
2020-10-28 14:17:46
тетка, а что тогда нужно делать с телевидением и теми, кто им командует?
Ринат
2020-10-28 14:14:22
тетка, круто завернули , но думаю не совсем верно . Кому то церковь и нужна , правда не с такими попами .
Ткачев
2020-10-28 14:03:05
тетка, Плюсую, неистово!
Неравнодушный
2020-10-28 12:48:10
Прийти к истинному знанию можно только через признание своего незнания, через признание непостижимого. Именно поэтому абсолютно все атеисты в конце своей жизни приходят к полному духовному опустошению.
протестанутый
2020-10-28 12:42:57
Сталинский режим полезен для общества
Leopol'd
2020-10-28 11:39:22
Какая помойка у него в голове! В понимании этого деятеля, вся советская система лагерей (ГУЛАГ, ВятЛАГ, Соловки и пр.) создавали исключительно для уничтожения веры и верующих. Это мания величия?
figaro
2020-10-28 12:45:35
Leopol'd, это у тебя в голове помойка. Большевики были нежные и пушистые, верующих не трогали, те сами, наверное, застрелились. Про Соловки пишешь, а ведь должен знать, что на первом этапе этот лагерь был в основном для священнослужителей. А если не знаешь, то ты врун и болтун.
Ткачев
2020-10-28 13:08:27
figaro, Попы хоть Сатану во плоти поддержат, что и произошло во время Великой Отечественной. Есть линия партии хаять Сталина - подкиньте деньжат из бюджета, выделите землю, отдайте собор, и попы ваши с потрохами. Им похрену, поддержат хоть кого. Они иногда сами себе противоречат, пишут, что Сталин хотел поубивать всех попов, искоренить религию, гонения, ... . Уж поверь мне, если бы захотели ВСЕХ попов, поубивали бы всех. Особо и гоняться не надо, это не белобандиты и не лесные братья, а заехал в село, где самый богатый дом, намазал лоб зеленкой и до свидания. Попы активно содействовали и содействуют властям во все времена, в т.ч. и при Советской власти. Принцип прост. Молишься ты там своим богам, пожалуйста, токмо денег из бюджета тебе теперь - хрен, налоги плати, а если хреновничать будешь против Советской власти - тобе .... . Всё же просто, как трёхколёсный велосипед. Но у нас же гонения на церковь. То, что денег не дают, это не гонения, это денег не дают. Аминь.
figaro
2020-10-28 14:14:15
Ткачев, я понимаю, что здесь не место для развернутой дискуссии, но все, что ты пишешь - фантазии больной головы, ничего общей с реальностью не имеющей. Ты просто видишь то, что хочешь видеть, и знаешь только то, что желаешь знать. А как было на самом деле - тебе нет дела.
Ткачев
2020-10-28 11:17:54
Да, да, да... особенно расстреливали "за веру". Словами Ярослава Гашека: "У одного попа мы нашли пулемёт и несколько бомб. Когда мы вели его на расстрел, поп плакал. Я хотел его успокоить и разговорился с ним о воскресении мертвых, которого он, по символу веры, должен ожидать. Не подействовало. Ревел на всю деревню. Дальше я с ним поговорил о том, почему душам праведным приписывается по смерти полное блаженство и почему приписывается им предначатие блаженства прежде последнего суда. Поп заплакал еще больше. Не успокоил его даже разговор о жизни будущего века и блаженстве души. Когда же я с ним поговорил о пользе, какую ему могут принести размышления о смерти, воскресении и о последнем суде, о вечном блаженстве, поп не выдержал, упал на колени и заревел: «Простите, больше не буду стрелять в вас.."

..., ... .(Лавров). Аминь.
протестанутый
2020-10-28 11:14:20
Ну, за большевиков
Ткачев
2020-10-28 11:22:14
протестанутый, Согласен!
За 300 лет правления православных царей было разрушено в 15 раз больше храмов, чем за 70 лет народного правления и атеистического государства. Как же так получилось? Понятно, что атеисты не обязаны были вообще никакие храмы сохранять, но тем не менее, не только сохранили, но и регулярно их реставрировали. А православные цари и нынешняя РПЦ церкви уничтожает, если с них им бабло рекой не льется!
Вот, у нас сначала пришла в разрушение, а потом и вовсе сгорела старинная деревянная церковь! Большевики и коммунисты ее хранили, за ней ухаживали. А как только РПЦ ее к своим липким ручкам прибрала, церковь пришла в запустение и сгорела.
РПЦ лучше бабки сколотит на строительстве очередного храма в более выгодном месте.
Верой и служением Христу от РПЦ и попов даже не пахнет!
figaro
2020-10-28 12:38:19
Ткачев, ты лжешь. Русские цари храмы не разрушали а строили, причем во многом на свои личные деньги. Тебе от ненависти лечиться надо. А старинную деревянную церковь в Кондопоге поджег какой-то урод, от которого и ты не застрахован.
figaro
2020-10-28 14:06:37
Zim, а Вы что, не знаете? Думаете, царь государственный бюджет со своим мешал? Поизучайте этот вопрос сами.
figaro
2020-10-28 14:05:43
Zim, конечно, разбирали из-за ветхости, и, как Вы правильно говорите, на их месте строили другие. Но строили, Карл, а не разрушали!
Zim
2020-10-28 13:41:35
figaro, еще вопрос, что такое «личные деньги царя»?
Ткачев
2020-10-28 13:39:10
figaro, При третьем царе династии Романовых, Федоре Алексеевиче (1661-1682), сидевшем на престоле в 1676-1682 годах, царские любимцы сожгли почти все родословные и разрядные книги якобы во имя борьбы с местничеством.

Единственным царем, по-настоящему заботившимся об охране памятников светской и церковной русской архитектуры и вообще о сбережении отечественного культурного наследия, среди Романовых был Петр I Алексеевич (1672-1725), не жаловавший попов и монахов, но понимавший ценность старинных церковных зданий и средневековых фресковых росписей.

Даже императрица Екатерина II готова была построить на месте большей части Московского Кремля гигантский дворец в стиле раннего русского классицизма и уже приступила к разборке Кремлевской стены со стороны набережной Москвы-реки, и только нехватка средств в государственной казне, истощенной Русско-турецкой войной 1768-1774 г, помешала.

Либералы с дерьмократами аж визжат, обвиняя Ленина в гонениях на церковь. Однако, документы говорят обратное.
Декрет о свободе совести, церковных и религиозных обществах от 20 января (2 февраля) 1918 г. тебе в помощь.

Ткачев
2020-10-28 13:38:43
figaro, Откуда вы, ..., все лезете!!? ..., ... .(Лавров)
За 304 года царствования Романовых-Гольштейн-Готторпов в России было разрушено в пятнадцать раз больше православных (!) храмов и уничтожено в сорок пять раз больше фресковых росписей, чем за неполных семьдесят четыре года Советской власти.
Причем фрески и сами церкви до 1917 года нередко уничтожались по личным, «именным» указам царей и императоров, по приказам митрополитов, архиепископов, епископов, архимандритов, игуменов и даже по распоряжениям приходских священников.
Подавляющее большинство храмов, снесенных после Великой Октябрьской социалистической революции, было возведено во второй половине XIX столетия и в 1900-1914 годах, т.е. дореволюционные храмоломатели разрушали или уродовали православные церкви, построенные в XI-XVIII веках, - здания, имевшие не только историческую, но и огромную художественную ценность.
Свою борьбу с русской церковной (и не только церковной!) стариной цари династии Романовых начали с варварского уничтожения фресок Успенского и Архангельского соборов Московского Кремля — фресок, созданных самыми лучшими русскими художниками ХV-ХVI веков.

Второй царь династии Романовых «тишайший» Алексей Михайлович (1629-1676), царствовавший в 1645-1676 годах, ознаменовал свое более чем тридцатилетнее правление не только уничтожением фресок соборов Московского Кремля, но и целенаправленным истреблением народных музыкальных инструментов и… деревянных и каменных шатровых церквей Русского Севера.

А во время церковной реформы, проведенной патриархом Никоном с ведома и одобрения царя-батюшки, были сожжены сотни тысяч русских рукописных книг, в том числе дохристианские рукописи VI-X столетий и раннехристианские книги Х-ХIII веков.

Zim
2020-10-28 13:28:19
figaro, а разве сама православная церковь не разрушала старинные храмы, для того, чтобы на их месте строить новые?
Ринат
2020-10-28 11:06:34
И этот туда же . О настоящем и будущем говорить и оценивать самостоятельно совсем разучились .
кир
2020-10-28 11:00:17
Наши люди. Весь мир боится.
Градусник
2020-10-28 10:56:31
Что изменилось? "Отставные палачи" стали вдруг верующими !?! Людей не сажают за иное мышление?
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