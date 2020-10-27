Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин напомнил о репрессиях против духовенства и верующих.

Накануне дня Собора новомучеников и исповедников Карельских, который с нынешнего года будет ежегодно отмечаться православными верующими 1 ноября, митрополит Петрозаводский и Карельский Константин обратился с посланием к пастве, в котором напомнил о репрессиях против духовенства и верующих в советские времена. "Расстрелы ни в чем не повинных монахов начались в начале ноября 1918 года в Александро-Свирском и Яшезерском монастырях Олонецкой епархии. Храмы закрывались под разными предлогами и без предлогов, духовенство ссылали в концлагеря или убивали. В Карелии большинство храмов было разрушено, а в 1936 году взорван кафедральный собор Святого Духа, – говорится в послании. – Карелия стала настоящим полигоном советской карательной политики, окутанным сетью тюрем и лагерей: Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН), Сегежский и Кемский лагеря, Медвежья Гора стала центром Белбалтгала и соответственно – ГУЛага, где в тяжком труде и неволе томились многие и многие невинно осужденные люди".

Как отметил митрополит Константин, репрессии против православных священников, монахов и верующих продолжались вплоть до Великой Отечественной войны, к началу которой в Карелии были закрыты и разграблены все шестьсот церквей и все монастыри. Однако, несмотря на проведение антицерковной государственной политики, население республики, в основной массе, оставалось религиозным. Как считает глава Карельской митрополии Русской православной церкви, это помогло СССР одержать победу в Великой Отечественной войне.

"Победа нашего народа в Великой Отечественной войне против многомиллионных объединенных нацизмом и фашизмом сил Европы, доказала, что тысячелетнее русское Православие обладает жизнестойкостью и духовной силой. Когда, казалось, что у нашей Родины, измученной тремя недавними революциями, обескровленной Гражданской войной, голодом, большевистским террором и репрессиями, не было шансов победить, Православная Церковь духовно укрепляла народ в борьбе с дьявольским нашествием оккультного Третьего рейха. Новомученики земли нашея, эти мужественные воины Христовы, пребывающие в любви Божией, стали той духовной стеной, о которую разбились волны человеконенавистнической идеологии нацизма", – заявил митрополит Константин.