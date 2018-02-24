Карелия вернет славу рыбного региона, заявил Парфенчиков

Глава Карелии Артур Парфенчиков посетил Фестиваль зимней рыбной ловли и рассказал о перспективах республики.

Сегодня в Карелии проходит первый Фестиваль зимней рыбной ловли.

Основной площадкой праздника стал Беломорск. В Петрозаводске состоялся праздник "Алексей Рыбный".

Мероприятие в карельской столице посетил Артур Парфенчиков.

"Нам очень важно презентовать Карелию - это край Онежского и Ладожского, тысячи других озер, но у Карелии есть еще одни бренд. Наш край омывается одним из красивейших северных морей – Белым морем. Это наше богатство: и море, и та поморская культура, которая существует столетиями. Фестиваль будем развивать, надеемся, что он станет международным, что Белое море станет популярным туристским местом",- заявил Парфенчиков.

Глава Карелии сообщил, что Карелия в скором времени вернет себе славу морского рыбного региона благодаря новым заводам по переработке рыбы, которые откроются в Кондопоге и Беломорске.

Праздник "Алексей Рыбный" проводится накануне одноименного народного праздника, который отмечается 25 февраля. В этот день, по народным представлениям, начинает таять снег и хорошо ловится рыба. На Алексея Рыбного было принято подавать на стол блюда из рыбы, информирует пресс-служба регионального правительства.