Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
15:17, 24 Февраля 2018

Карелия вернет славу рыбного региона, заявил Парфенчиков

По теме

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
24.02.18 20:00
Житель Карелии предложил играть в керлинг на местной обледенелой трассе
24.02.18 15:33
В Карелии сотрудники Росгвардии встали на лыжи
24.02.18 14:27
Все новости
Загрузка...

Глава Карелии Артур Парфенчиков посетил Фестиваль зимней рыбной ловли и рассказал о перспективах республики.

Сегодня в Карелии проходит первый Фестиваль зимней рыбной ловли.

Основной площадкой праздника стал Беломорск. В Петрозаводске состоялся праздник "Алексей Рыбный".

Мероприятие в карельской столице посетил Артур Парфенчиков.

"Нам очень важно презентовать Карелию - это край Онежского и Ладожского, тысячи других озер, но у Карелии есть еще одни бренд. Наш край омывается одним из красивейших северных морей – Белым морем. Это наше богатство: и море, и та поморская культура, которая существует столетиями. Фестиваль будем развивать, надеемся, что он станет международным, что Белое море станет популярным туристским местом",- заявил Парфенчиков.

Глава Карелии сообщил, что Карелия в скором времени вернет себе славу морского рыбного региона благодаря новым заводам по переработке рыбы, которые откроются в Кондопоге и Беломорске.

Праздник "Алексей Рыбный" проводится накануне одноименного народного праздника, который отмечается 25 февраля. В этот день, по народным представлениям, начинает таять снег и хорошо ловится рыба. На Алексея Рыбного было принято подавать на стол блюда из рыбы, информирует пресс-служба регионального правительства.

По теме

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
24.02.18 20:00
Житель Карелии предложил играть в керлинг на местной обледенелой трассе
24.02.18 15:33
В Карелии сотрудники Росгвардии встали на лыжи
24.02.18 14:27
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
sherhan2
2018-02-24 18:38:00
Понравились рыбники... Всё,теперь,как в "Простоквашино...",у нас и в умывальниках рыба будет.
grigorjev
2018-02-24 16:44:40
Ни ухом, ни рылом... Гражданин - не владеет элементарными, обязательными знаниями законов Республики Карелия. Документально зафиксировано это, сообщено Президенту, Генеральному прокурору, Федеральному собранию РФ...
И еще деятель пытается рассуждать о чем то...
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.02.2018, 10:47
Вместо обещанного нового гипермаркета "Лента" в Петрозаводске появится супермаркет другой сети
22.02.2018, 09:03
Оранжевый уровень опасности объявлен в Карелии из-за морозов
19.02.2018, 14:54
В Карелию идут морозы
17.02.2018, 12:17
Ford Fusion рухнул с моста в Петрозаводске
21.02.2018, 13:06
ОПРОС: За кого бы вы проголосовали, если бы выборы президента РФ прошли в ближайшее воскресенье?
17.02.2018, 10:18
ФОТО и ВИДЕО: Маршрутка и самосвал столкнулись в Петрозаводске

Аналитика

20.02.2018 15:04
Обществоведение
"Ниже пояса не бить и не лизать" 9
Основатель и редактор "Новой газеты", известный российский журналист Дмитрий Муратов пообщался с карельскими коллегами и поделился своими взглядами на политику, современную журналистику и общество.
Своя изюминка 9
20.02.2018 14:33
"У нас курицы несут яйца, мы этими яйцами кормим хорька и ежика" 3
16.02.2018 16:29
Кто стоит за карельскими телеграм-каналами? 4
12.02.2018 14:47
Кто самый богатый кандидат? 4
12.02.2018 12:00
Вся аналитика

Медиа

СТОП-КАДР с ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ
22.02.2018 16:26
все фото и видео

Опрос

За кого бы вы проголосовали, если бы выборы президента РФ прошли в ближайшее воскресенье?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»