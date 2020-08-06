Карелия вошла в число лидеров по росту цен

Карелия заняла второе место среди регионов России по росту потребительских цен в июле.
Об этом сообщает агентство "Росбалт" со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.
В июле потребительские цены в Карелии выросли на 0,9% по сравнению с июнем. Выше темпы роста только в Магаданской области.
В целом по России потребительские цены в июле увеличились на 0,4% к предыдущему месяцу.
Ранее Карелиястат опубликовал данные об ускорении роста цен в Карелии в 2020 году. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
Комментарии