Карелия вошла в число лидеров по росту цен

Карелия заняла второе место среди регионов России по росту потребительских цен в июле.

Об этом сообщает агентство "Росбалт" со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.

В июле потребительские цены в Карелии выросли на 0,9% по сравнению с июнем. Выше темпы роста только в Магаданской области.

В целом по России потребительские цены в июле увеличились на 0,4% к предыдущему месяцу.

Ранее Карелиястат опубликовал данные об ускорении роста цен в Карелии в 2020 году. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".