Карелия вошла в число лидеров СЗФО по размеру долгов по зарплате

Государственная инспекция труда сообщает, что Карелия оказалась на втором месте в Северо-западном федеральном округе по объему накопленных долгов по заработной плате.

Об этом сообщил главный государственный инспектор труда в республике Карелия Михаил Петинов на заседании коллегии регионального управления труда и занятости.

"На сегодняшний день у нас сумма задолженности более 160 млн рублей. Это высокий размер задолженности. Выше по Северо-западу только в Санкт-Петербурге. Да, мы подвергаемся критике со стороны федерального центра за размер такой задолженности", – сказал Петинов.

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