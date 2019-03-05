Карелия вошла в число лидеров СЗФО по размеру долгов по зарплате

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Государственная инспекция труда сообщает, что Карелия оказалась на втором месте в Северо-западном федеральном округе по объему накопленных долгов по заработной плате.
Об этом сообщил главный государственный инспектор труда в республике Карелия Михаил Петинов на заседании коллегии регионального управления труда и занятости.
"На сегодняшний день у нас сумма задолженности более 160 млн рублей. Это высокий размер задолженности. Выше по Северо-западу только в Санкт-Петербурге. Да, мы подвергаемся критике со стороны федерального центра за размер такой задолженности", – сказал Петинов.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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