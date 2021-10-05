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Карелия вошла в число самых дорогих регионов Северо-Запада для отдыха в санаториях осенью

Новости. Общество
15:43, 05 Октября 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Карелия занимает 8 место на Северо-Западе России по доступности отдыха осенью.

Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг российских регионов самых доступных и бюджетных для отдыха осенью этого года. По данным портала, первую пятерку субъектов Северо-Западного федерального округа по доступности осеннего отдыха составили НАО (2590 рублей), Коми (2600 рублей), Вологодская область (2690 рублей), Псковская область (2850 рублей), Архангельская и Новгородская области (по 2940 рублей).

В санаториях Карелии отдых осенью обойдется, в среднем, 3540 рублей в сутки за проживание, питание и лечение. Республика заняла восьмое место в рейтинге. На последних местах рейтинга оказались Ленинградская область, Калининградская область и Санкт-Петербург. Здесь отдых в санатории обойдется от 3860 до 3950 рублей в сутки.

Рейтинг составлен по данным анализа спроса и приобретения путевок на отдых в санаториях России в ноябре 2021 года.

Ранее сообщалось, город в Карелии вошел в топ-10 самых популярных мест для отдыха с детьми на осенних каникулах.

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